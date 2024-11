Cnh, idee e risorse per Modena : "Qui nasce la trattor valley"

di Nicholas Masetti

Cnh crede fortemente nel centro di San Matteo di Modena. A confermarlo è Carlo Alberto Sisto, che ne è il presidente Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). In questi giorni si trova a Bologna, alla fiera internazionale Eima. Tra uno scambio di battute e l’altro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida racconta quanto l’Italia e l’Emilia-Romagna siano importanti per il gruppo quotato in Borsa a New York, che conta su 24,7 miliardi di dollari di fatturato e circa 40mila dipendenti. Infatti, dopo che il polo modenese è diventato strategico per la ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo, il gruppo industriale leader globale nel mercato dei macchinari e dei servizi per i settori dell’agricoltura decide di fare altri due investimenti, per un totale che supera i 20 milioni.

Presidente Sisto, in che modo interverrete e su cosa nel centro di San Matteo di Modena?

"L’Italia riveste un ruolo importante sia per quanto riguarda il mercato che per gli impianti produttivi e di sviluppo. A San Matteo abbiamo uno dei centri più grossi di ricerca e sviluppo del mondo, un punto di riferimento. Con 16,4 milioni andremo a rinnovare il magazzino ricambi, nell’ottica dell’automazione. Verrà installato un sistema di stoccaggio e prelievo (AutoStore) composto da 29 robot che eliminerà tutto lo spazio in eccesso, con l’obiettivo di garantire migliori livelli di produttività e maggiore sicurezza per gli operatori. Servirà tutta l’Europa ed entro il 2026 sarà pronto. Inoltre, con altri 5,7 milioni realizzeremo una nuova sala prove per la validazione virtuale di veicoli elettrici. In questo caso circa il 50% del progetto è finanziato dal Mur, Ministero dell’Università e della Ricerca. Con questi due investimenti cresciamo con il sogno che la motor valley prima o poi si chiamerà anche trattor valley. Ma contiamo anche sui centri di Cesena e San Piero in Bagno, oltre a Jesi e Lecce".

Ecco, a Jesi avete un altro fiore all’occhiello a livello europeo, con la produzione di specialty tractors, dove l’Italia è leader nella produzione e conta su un 70% di export.

"A Jesi lavoriamo molto su trattori a bassa potenza, specializzati soprattutto per i vigneti. Proprio a Bologna abbiamo lanciato il nuovo New Holland T5 Dual Command. All’Eima il Case IH Quadtrac 715 ha vinto il premio ‘Tractor of the year’ nella categoria alta potenza, mentre il trattore Steyr Plus nella categoria utility. Continuiamo così a investire sul prodotto e sulla tecnologia. E Jesi continua a essere vincente".

Il settore agricolo nell’area Emea in che situazione è? I conflitti hanno ricadute?

"La situazione geopolitica non aiuta nella parte macroeconomica. L’impatto è forte sul sentiment perché complica la logistica. La guerra in Ucraina ha creato degli scossoni. Ma per noi è stata anche una opportunità su dove investire, come ad esempio in Africa, così da sviluppare un’agricoltura più efficiente e rendere i mercati più autosostenibili".

In Italia invece cosa si potrebbe fare di più per il settore agricolo?

"Il nostro rapporto con il governo è ottimo. Anche la loro presenza a Bologna, di persona, ci ha fatto molto piacere. L’Italia ha una attenzione importante sull’agricoltura. Lo dimostra anche il G7 che c’è stato a Ortigia".

Riguardo al futuro nell’area Emea, zona che conta metà degli stabilimenti mondiali di Cnh (21 su 42), avete in programma nuove aperture?

"Sono contento e orgoglioso di guidare una regione che produce così tanto come l’Europa, dove fabbrichiamo tutti i tipi di prodotti e macchinari. Continueremo a investire sulla ricerca e sullo sviluppo, sugli stabilimenti presenti e sui prodotti. Siamo sempre attenti al cliente finale".