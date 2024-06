Colla: "Dazi per tutelare il nostro biomedicale"

L’assessore al lavoro dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla (foto), è favorevole all’introduzione di dazi per proteggere la produzione del biomedicale. "Ma certo. Sono soldi pubblici, li prendono dalla sanità. Abbiamo questi cinesi, non hanno diritti, costo del lavoro zero, prodotti non certificati, entrano in questi mercati, non è l’Europa che vogliamo. Facciamo anche i dazi, come è stato fatto nell’automotive. Adesso basta con queste operazioni che scardinano i diritti della gente che lavora nel nostro Paese e in una regione evoluta come questa", ha detto Colla in visita allo stabilimento della Bellco per incontrare i lavoratori. L’azienda di Mirandola, nel Modenese, è della Mozarc Medical che ha dichiarato di voler chiudere la produzione, mettendo a rischio 350 posti di lavoro. Tra due giorni il tavolo in Regione. "Questo è un gruppo multinazionale che sta facendo profitti incredibili. Se hanno un problema di produttività di prodotto, ci vengano a dire perché".