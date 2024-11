Commemorazione dei defunti: "Bene i controlli nei cimiteri. Ma il decoro serve tutto l’anno"

Le auto riempiono il parcheggio antistante il cimitero di San Cataldo, una dopo l’altra. C’è chi si ferma ad acquistare un mazzo di fiori prima di entrare e chi, invece, si avvia frettolosamente verso i cancelli accompagnato dai parenti. come già annunciato, in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, i cimiteri non solo ampliano gli orari d’apertura, ma vedono anche un aumento dei controlli e la presenza di volontari delle associazioni che collaborano con la Polizia locale.

"Oggi è tutto in ordine. Non c’è nulla fuori posto – racconta un’anziana signora all’entrata – merito probabilmente dei controlli e dalla grande attenzione che viene messa in campo in occasione di giornate come questa. Ma questo decoro, è bene ricordarlo, purtroppo non c’è tutti i giorni dell’anno: spesso all’esterno del cimitero, infatti, ci sono rifiuti lasciati in giro e anche qualcuno che bivacca. Per questo motivo sarebbe importante mettere in campo più azioni di controllo anche durante altri periodi, non soltanto nei primi giorni di novembre".

E sono diversi i cittadini che la pensano allo stesso modo: contenti sì di aver trovato in ottime condizioni l’area, ma speranzosi di trovare lo stesso scenario anche in altri momenti dell’anno.

"La situazione è sicuramente migliorata rispetto al passato– riavvolge il nastro Antonio Pacillo – e fortunatamente anche il decoro e la pulizia, all’interno, è ottima. I problemi sono per lo più all’esterno, a pochi metri dall’entrata. Ancora oggi rimane infatti qualcuno che bivacca nel parcheggio, forse dovuta anche al fatto che il luogo è più isolato e ben nascosto". "I controlli? – fa eco Leandro Novelli – ci dovrebbero essere non solo oggi, che c’è più afflusso, ma anche e soprattutto negli altri giorni dell’anno. La zona tutto sommato è tranquilla, ma aiuterebbero a tenere sempre tutto sotto controllo e assicurarsi così che le visite siano sempre sicure". Ma non è finita qui. "All’interno la situazione è piuttosto tranquilla – aggiunge poi un altro cittadino che vuole rimanere anonimo– ma nel parcheggio i bivacchi sono all’ordine del giorno. Non fanno danni, ma vivono qui, all’esterno, sporcando e lasciando in giro rifiuti, dai cocci di bottiglia fino alla plastica e le cartacce. Purtroppo così l’area diventa sempre meno decorosa: basterebbe fare un giro qui in qualsiasi altri giorno, d’estate e d’inverno, per accorgersene. Insomma, una situazione di degrado e certamente poco igienica". "Se anni fa venivo al cimitero anche da sola – racconta Lina Cagnoni – ora preferisco sempre venirci accompagnata. E non sono l’unica a pensarla così: forse maggiori controlli durante l’anno potrebbero quindi aiutare le persone a sentirsi sempre più al sicuro".

g. d. c.