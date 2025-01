Comune potenziato per elaborare dati statistici

Il Comune potenzia le attività in campo statistico: torna la figura dello ‘statistico’, al lavoro anche con le Terre d’Argine. L’obiettivo dell’Amministrazione è di conoscere la Città, partendo dai dati e dall’elaborazione statistica, per approfondire la conoscenza del tessuto sociale locale, con l’utilizzo di metodologie di ricerca che valorizzino la partecipazione e l’opinione dei cittadini.

Nelle prossime settimane, comincerà il lavoro di costruzione di un ‘panel’, ovvero un campione rappresentativo della società carpigiana per sesso, età ed istruzione, che potrà essere impiegato per svolgere indagini strutturate sulla qualità dei servizi comunale, e sui diversi aspetti della qualità della vita in città. Contestualmente ha preso servizio la nuova referente dell’Ufficio Statistica, in collaborazione tra l’altro con Istat, gli uffici interni, le aziende esterne incaricate per la costruzione del panel e per le rilevazioni, e le altre Amministrazioni, in primis l’Unione Terre d’Argine.

"Tutto quello che si programma e che si progetta deve avere una solida base di dati e informazioni solide, strutturate che consentano di valutare al meglio le opzioni da mettere in campo - commenta la vicesindaca Mariella Lugli -. Per questo, abbiamo assunto una figura strategica come quella di un’esperta in statistica; insieme ad altri strumenti già in campo, come per esempio la digitalizzazione di buona parte dei servizi rivolti al cittadino, il panel ci consentirà di analizzare i bisogni e le necessità tramite uno strumento scientifico, così da elaborare ulteriori strategie per rafforzare la risposta amministrativa dell’Ente su tutto il territorio".

Queste azioni hanno come obiettivo quello di affiancare alle sole indagini obbligatorie Istat, sempre svolte dall’Ente (in primis il censimento permanente della popolazione), nuove capacità personalizzate ed approfondite di analisi della città, al fine di trasformare i dati amministrativi già a disposizione, unitamente ai risultati delle singole indagini, in informazioni utili per il governo del territorio, nel pieno rispetto della tutela dei dati personali.