"Con i mercatini c’è aria di festa"

Luci, addobbi e installazioni. Modena si è già vestita a festa per attendere il Natale e accogliere residenti e turisti. Anche Martina Quasso, dal Piemonte, ha infatti deciso di passare un po’ di tempo nella città della Ghirlandina: "Bene le luci e gli alberi di Natale nelle piazze, che animano le strade in un momento così importante come quello delle feste. L’unica pecca?

Mi aspettavo qualcosina di più dai mercatini, perché sono il luogo migliore in cui respirare l’aria natalizia. Modena, è vero, punta su questo aspetto ma dovrebbe farlo con ancora più determinazione, per attirare sempre più turisti anche da altre città". Martina poi ricorda anche "l’importanza di acquistare nei negozi di vicinato quando possibile, per aiutare e sostenere il commercio".