"Servizi, a volte la qualità è scarsa"

Dal punto di vista organizzativo l’assetto universitario è gestito in modo abbastanza efficiente. Non parlerei tanto di efficacia, che anzi credo sia uno dei punti critici. Spesso risulta complicato orientarsi tra le procedure burocratiche relative ai vari servizi offerti agli studenti. Un altro aspetto negativo riguarda proprio la qualità dei servizi: alcune sedi non dispongono nemmeno delle strutture più basilari, come una semplice fontanella per l’acqua. A volte persino i servizi igienici non sono del tutto funzionanti, e considerando che gli studenti pagano le tasse universitarie, sarebbe giusto garantire almeno il minimo indispensabile.