"Sarebbe utile più flessibilità"

Lavorare e studiare insieme è davvero difficile e l’Università non aiuta a farlo. Per seguire le lezioni, ci offrono le registrazioni, ma è molto diverso rispetto a seguire dal vivo i professori. Coniugare la vita da lavoratore e da studente è una vera sfida. Non è impossibile, ma richiede un grande impegno. Sarebbe utile una diversa organizzazione, magari più flessibile, che permetta a chi lavora di conciliare meglio gli impegni. Ad esempio, con più appelli per gli esami. In altre università, come quella di Bologna, è possibile scegliere quando sostenere gli esami, cosa che sarebbe molto utile per chi, come me, lavora. Un appello a marzo sarebbe una grande opportunità per riuscire a organizzarmi meglio.