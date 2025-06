Con l’auto nel fossato, perde la vita a 46 anni

Un sabato sera di inizio estate, progetti, idee, sogni. Svaniti in un attimo, per sempre.

Una giovane donna di 46 anni, Maria Vittoria Fiozzi di Cavezzo, ha perso la vita ieri sera verso le 19, sulla statale Motta, all’altezza di stradello Ascari davanti alla vecchia scuola di Cortile.

La donna viaggiava da sola su una Peugeot, in direzione Carpi. Ancora da definire la dinamica del sinistro, ma non sembrerebbero coinvolti altri mezzi. Secondo alcune testimonianze, l’automobile sarebbe volata fuori strada, finendo nel fossato adiacente e andando ad impattare contro il muretto di cemento del ponticello. Sul posto sono giunti immediatamente l’ambulanza del 118, l’Elipavullo (tornato vuoto alla base), i Vigili del fuoco e la Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che ha effettuato i rilievi necessari ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale e per regolare il traffico sempre molto intenso lungo la statale Motta.

L’incidente mortale è avvenuto vicino la sede dei sinti di Cortile. Sono stati proprio i giovani sinti, che qui risiedono, i primi ad avvertire il forte rumore di lamiera a seguito dell’incidente, e ad accorrere sul posto, per cercare di portare aiuto, constatando però che la situazione era decisamente grave, allertando i soccorsi. "Li ho visti rientrare con gli occhi pieni di lacrime. E’ una strada ‘terribile’, troppi incidenti, troppi morti", dicono. Si attendono gli esiti della Polizia locale per conoscere meglio la dinamica del tragico incidente.

m.s.c.