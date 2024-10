"Con maggiore continuità ora posso dare il meglio"

Una grande opportunità: è quella che l’incredibile numero di infortunati in casa gialloblù sta offrendo a Kleis Bozhanaj, sceso in campo dal primo minuto nelle ultime partite con sempre maggiore autorevolezza, come non accadeva in passato. "Non era una questione di pressione ma di continuità. Quando parti dall’inizio dopo essere abituato a entrare a partita in corso ti manca il ritmo e non sei abituato a certe situazioni. Non parlerei di pressione o di limite caratteriale ma di continuità, dalla capacità di essere in partita fin dal primo minuto", spiega il talentuoso ventitreenne albanese, che Bisoli sta schierando da trequartista di sinistra nel 4-2-3-1. "Nasco come interno alto a sinistra, da piccolo l’ho sempre fatto ma in Italia sono diventato trequartista o seconda punta, svariando sempre sul centro-sinistra. Adesso parto più largo e mi sento a mio agio perché quando ho il pallone so come comportarmi, immagino le giocate che posso fare. È un ruolo che posso ricoprire".

Sui pochi cross che fa come esterno: "Sì, è vero, potrei farne qualcuno in più, sotto questo aspetto devo migliorare ma non è una mia caratteristica. Tendo sempre ad accentrarmi per cercare l’uno due e andare al tiro". Sulla sintonia con Palumbo. "Anche la passata stagione, quando non giocavo, Palumbo è sempre stato pronto ad aiutarmi, a darmi consigli, anche a livello tecnico. C’è una bella sintonia fra di noi, anche sul campo perché ci troviamo bene, l’uno sa come gioca l’altro, dove vuole la palla". Cosa c’è da prendere dalla sconfitta con la Sampdoria. "Ci prendiamo i primi 45 minuti e dobbiamo ripartire da lì. È stato un buonissimo primo tempo contro una squadra di grande qualità che può puntare alla promozione diretta. Ma anche gli errori che abbiamo commesso per non ripeterli". Sulla sfida di Catanzaro, da lui risolta la scorsa stagione. "Sarà una partita tosta, contro una squadra che come noi ha bisogno di punti. Le tante assenze pesano ma quelli che vanno in campo ce la mettono tutta. Siamo un gruppo unito e con un unico obiettivo, arrivare nella parte sinistra della classifica. Della partita dello scorso anno a Catanzaro ho un bel ricordo, ho segnato il gol vittoria che ci ha portato tre punti". Sulle sue condizioni fisiche. "Sto bene, sono in una condizione buona e posso ancora crescere". Sulla possibilità di essere convocato nell’Albania. "Se arriva, ben venga. Ma non ci penso, in questo momento sono concentrato solo sul Modena".

Rossano Donnini