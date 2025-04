Confesercenti e ciclismo piangono Manfredini

Confesercenti Modena esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Angelo Manfredini, che "con la sua sensibilità di uomo e di imprenditore" ha ricoperto, nel corso degli anni, numerosi incarichi di prestigio all’interno di Confesercenti Modena, da presidente dell’Area di Vignola, a componente del Consiglio del Distretto Ceramico a componente della presidenza provinciale di Confesercenti. Negli ultimi anni è stato a lungo presidente provinciale Fipac – ora presidente emerito – e componente la presidenza regionale della Federazione di rappresentanza degli over 60, promossa da Confesercenti a tutela dei diritti degli anziani. "Angelo si è riconosciuto e distinto per la lunga attività imprenditoriale nel settore della distribuzione alimentare e per l’impegno sindacale svolto con passione e dedizione fino agli ultimi giorni" afferma Mauro Rossi, presidente provinciale Confesercenti Modena. "Con Angelo se ne va un pezzo della nostra storia, addio ad un caro imprenditore e ad un caro collega".

"Angelo Manfredini ha rappresentato una figura di grande rilievo per la nostra associazione. Anche per il suo impegno in Fipac Confesercenti Modena, dove ha contribuito alla tutela dei diritti degli anziani e alla valorizzazione della partecipazione attiva" dichiara la direttrice provinciale Marvj Rosselli.

Lutto anche nel mondo dello sport. Angelo Manfredini è entrato nella Ciclistica Maranello nel 1987 seguendo il figlio Mirko che debuttava tra gli esordienti. Si è appassionato al ciclismo diventando dapprima direttore sportivo e poi con gli impegni di lavoro sempre pressanti ha assunto la carica di presidente della società negli anni successivi, carica che ha mantenuto sino al 2023 per problemi di salute ed è stato nominato presidente onorario. I ragazzi della Maranello correranno domenica con il lutto al braccio cercando di onorarlo con un buon risultato.