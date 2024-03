Confsal si conferma nell’azienda Fap

Fesica-Confsal si conferma in Fap, storica azienda ceramica con sede a Fiorano. La lista Fesica-Confsal ha riportato 49 voti su 112 voti validi (circa il 44%) e rispetto a ben 5 liste presentate (Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cobas) ha eletto 2 delegati su 4: Sonia De Maio e Antonio Giordano. Molto soddisfatta Letizia Giello, presidente di Fesica-Confsal che sottolinea come l’organizzazione sindacale, nata nel 2011, continui a riscuotere consenso crescente presso più realta e come, per restare al risultato più recente: "Sonia De Maio, rieletta per la seconda volta, ha riportato un ottimo risultato personale, ben 39 preferenze".