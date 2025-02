"Contro la Samp servono punti pesanti"

"I punti pesano, soprattutto adesso che le partite che mancano sono sempre meno", aveva detto Fabio Grosso dopo la vittoria di sabato contro il Brescia. E a maggior ragione peseranno quelli che il Sassuolo crea questa sera al ‘Ferraris’ di Genova contro la Sampdoria, avversario già strapazzato all’andata dai neroverdi che tuttavia da allora ha cambiato allenatore e mezza squadra, senza che tuttavia na cambiasse una classifica un tantino deficitaria. "La Samp era stata costruita per un altro tipo di campionato, ma lotta comunque per un obiettivo importante e ha voglia di rivalsa. L’organico è di livello e ben allenato e il loro pubblico spingerà di conseguenza, quindi – detta Grosso - dovremo fare una gara attenta, essere bravi a leggerne i momenti e cercare di far risaltare le nostre qualità". Già scritte in un incedere che fin qua ha lasciato pochissimo ai rivali, complice un cammino da record che tuttavia, fa capire l’allenatore del Sassuolo, "in campo non conta, né ci deve distrarre da quello che è il nostro obiettivo più immediato, ovvero fare la miglior prestazione possibile per ottenere il miglior risultato. Non andiamo dietro ai record e nemmeno a quanto già fatto, ma stiamo all’oggi". Ovvero ai blucerchiati, contro i quali Grosso spinge un gruppo che, ammette, lo sta mettendo in difficoltà nelle scelte.

Tanto che, dice, "fino a un paio d’ore delle partite ho sempre dubbi su chi mandare in campo dall’inizio". I ballottaggi di giornata, stanti le assenze di Skjellerup e Thorstvedt, sono in attacco tra Moro e Mulattieri ma non solo. Mazzitelli, recuperato, ‘vede il debutto’, ed in difesa chissà che le indecisioni palesate da Muharemovic contro il Brescia non diano strada a Romagna o Odenthal: glissa, Grosso, consegnando alla vigilia la sua verità, ovvero che "ho a disposizione giocatori di valore, che sanno di essere importanti tanto se cominciano la gara quanto se subentrano. E il mettermi in difficoltà nelle scelte, da parte loro, credo sia un’opportunità sulla quale lavorare". Nessun problema ad andare in campo per primi ("siamo abituati a non farci condizionare") resta da capire se questa Samp possa essere, invece, un problema per la capolista. I punti, ha ragione Grosso, cominciano a pesare, e per la Samp pesano anche di più, vista la classifica degli uomini di Semplici, "ma questo lo sappiamo, e sappiamo quanto netteranno nella gara i nostri avversari: da parte nostra si tratta di restare concentrati e dare continuità a quanto stiamo facendo".