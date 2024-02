Coppia di ladri tenta il furto di un computer: presi dalla polizia

La polizia ha arrestato due cittadini cileni, un uomo di 33 anni e una donna di 21 anni, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti in un negozio di un noto centro commerciale chiamati dall’addetto alla sorveglianza che aveva sorpreso la coppia nel tentativo di asportare un computer portatile del valore commerciale di oltre 1.100 euro, senza pagare. Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti, tentando di mordere il braccio di un operatore; nella disponibilità della donna è stato rinvenuto uno strumento in lega di alluminio per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio. A seguito di accertamenti i due indagati sono risultati irregolari. All’interno del veicolo noleggiato dalla coppia, sono stati rinvenuti diversi occhiali da sole di marca, degli abiti, alcuni cappellini e quattro notebook. I due arrestati sono stati, pertanto, denunciati anche per i reati di furto aggravato in concorso ed ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’espulsione.