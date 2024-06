Corale Rossini, omaggio a Puccini con i talenti Gallifoco e Infantino

Questo è l’anno di Puccini. Il compositore toscano è certamente fra i più amati in tutto il mondo, e le sue opere sono fra le più eseguite in tutti i teatri. Ma quest’anno, nel centenario della sua scomparsa, sono ancor più numerosi i tributi alla sua grandezza.

Anche la storica Corale Rossini, nella quale si è ‘formato’ anche Luciano Pavarotti, grande interprete pucciniano, rende omaggio al genio di Giacomo Puccini: lo fa con un concerto speciale, in programma domani sera alle 21 presso l’auditorium di via Livio Borri. Protagonisti di questa serata di musica ed emozioni, insieme alla corale lirica, saranno due voci di grande talento e di luminose speranze, il soprano Gesua Gallifoco e il tenore Giuseppe Infantino. Entrambi hanno già avviato un bel percorso artistico: Gesua Gallifoco, per esempio, ha cantato anche ne ’Le Nozze di Figaro’ di Mozart andate in scena lo scorso anno al teatro Comunale di Ferrara, con la supervisione del maestro Magiera, e in una recente produzione de "La Bohème" a Taranto, mentre Giuseppe Infantino, che si è perfezionato alla masterclass di Raina Kabaivanska, è spesso protagonista anche degli eventi della Fondazione Pavarotti, e il prossimo ottobre sarà nel cast della ’Manon Lescaut’ al Regio di Torino. Il recital proporrà quindi un viaggio nell’universo di Puccini, fra le arie più affascinanti che ci ha lasciato: i cantanti saranno accompagnati dal maestro Luca Saltini, direttore della Corale Rossini. La serata verrà presentata da Alessandro Galli. Info, 059270649 o www.coralerossini.it

Stefano Marchetti