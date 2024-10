Corni, cantiere fantasma. Togliete la recinzione

Percorro tutti i giorni la strada che porta da via Emilia al centro e passo di fianco all’istutito Corni di largo Aldo Moro. L’impalcatura (che ormai è solo a metà del muro laterale, l’altra parte è già stata liberata) è ancora lì ma da almeno due mesi non si vedono operai. Eppure sia il marcipiede che la ciclabile, fondamentali per la viabilità di quella zona, sono off limits. E questo crea pericolo perché ciclisti e pedoni pedalano e camminano in strada contromano. Di sera con il buio poi è davvero una roulette russa, qualcuno prima o poi si farà male. Non si può togliere la recinzione visto che nessuno lavora più nel cantiere fantasma?