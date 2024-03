Così l’ex vicesindaco Morelli scende in campo con Azione

La notizia circolava già negli ambienti politici, ma ora è ufficiale: Simone Morelli, ex vice sindaco, è stato nominato nuovo coordinatore cittadino di ‘Azione’, il partito di Carlo Calenda. Ora si attende di sapere quali saranno le sue mosse, in vista ovviamente delle amministrative di giugno. "Scendo in pista – afferma sorridendo Morelli -. Sono onorato di questo incarico, e ringrazio per la stima che mi è stata dimostrata.

‘Azione’ rappresenta, infatti, un mondo a me affine, in linea con la mia storia personale e culturale, incentrata sui valori della concretezza, del fare e della praticità. E’ un chiaro ideale di democrazia". "Azione è un partito con una sua peculiarità, ossia dare risposte concrete mettendo al centro le persone e le imprese. Ci sarà da lavorare, ci sono molti mondi con cui dialogare, quello del lavoro, e anche quelli che non hanno un’appartenenza specifica, come il volontariato e l’associazionismo, e che bene possono affacciarsi al civismo".

Facendo più volte riferimento al sondaggio che lo ha visto tra i nomi più popolari, Morelli ribadisce il suo ‘riconoscersi’ in ‘Azione’, quale "forza politica trasversale, un humus che mi interessa: ora quello che voglio ora è costruire". A fronte dell’incalzante domanda su una sua candidatura in vista delle amministrative, l’ex vice sindaco ha sottolineato che "adesso è ancora presto, ho preso atto dei risultati del sondaggio, e c’è da provare a strutturare delle proposte, parlando con tutti i mondi, anche quelli politici". ‘Contenuti’ è il termine maggiormente usato da Morelli: "Il dialogo deve incentrarsi sui contenuti adesso, sulle proposte e porteremo il nostro contributo. Noi siamo per costruire delle relazioni per il bene della città: le schermate, i giochi di potere non mi interessano molto. Nel caso queste proposte vengano accettare dalla maggioranza vedremo; se non vorranno ragionare in questo senso, noi comunque andremo avanti".

Ipotesi Carpi Futura, Monica Medici? "Siamo aperti a tutti i ragionamenti, con reciproca stima e fiducia. Presentarmi da solo? Non escludo nulla, io sono per Carpi, il resto, le dietrologie, i complotti di chi ha voglia di consumare la tastiera non fanno per me.

Lavoro, sanità, viabilità, sicurezza, nuove imprese sono i punti importanti". Il nome di Simone Morelli era iniziato a riecheggiare nelle stanze della politica dal momento in cui l’ultima questione processuale si era conclusa, a settembre scorso, con la sentenza assolutoria nei suoi confronti (e dell’ex attivista della Lega, Stefano Soranna) dal reato di tentata diffamazione secondo la denuncia presentata nel 2019 dal sindaco Alberto Bellelli. Uscito dalla scena processuale, l’ex vice sindaco è immediatamente rientrato in quella politica.

Lo stesso Morelli, all’indomani dell’assoluzione, lo aveva affermato: "Non ho mai smesso di fare politica", e alla domanda diretta su una sua candidatura a prossimo sindaco, aveva risposto in modo sibillino e ricco di sottintesi: "Io ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò per il bene della mia città. Io non escludo nulla: lo diranno gli altri, ma io posso dire che ci sono e che in qualsiasi modo mi spenderò per Carpi".

Maria Silvia Cabri