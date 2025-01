Cosmos, ballando nell’universo

Cosa c’è nell’universo? E quali misteri nasconde il cielo infinito sopra di noi? Gli scienziati ce lo hanno ripetuto mille volte: noi terrestri crediamo di essere i padroni di tutto ma non siamo che una briciola rispetto all’immensità delle galassie, con grandezze talmente sterminate che sono perfino impossibili da immaginare. E allora, se non riusciamo a descriverlo o a raccontarlo con gli occhi, possiamo almeno provare a farlo con la fantasia e con l’emozione. Ed è proprio questo che ci offre "Cosmos", la creazione dei coreografi Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia che eVolution Dance Theater presenterà domani pomeriggio alle 17.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni, per aprire la rassegna 2025 di ModenaDanza. Quello proposto dalla compagnia romana è un mix affascinante di danza, arte, acrobazia, magia e illusione, grazie a una serie di artisti che sono danzatori, contorsionisti, illusionisti e ginnasti per creare spettacoli che si avvalgono anche di tecnologie digitali ed effetti speciali.

Proprio perché in "Cosmos" si viaggia nell’universo, lo spettacolo reinventa il celebre ‘black light theatre’, ovvero il teatro nella completa oscurità che può animarsi di luci, di ‘presenze’ e di creature sorprendenti. E infatti "Cosmos" ci accompagna in spazi immaginifici, fra il mondo conosciuto e l’ignoto, fra quanto sappiamo dalla scienza e quanto riusciamo soltanto a fantasticare. All’interno del palcoscenico completamente oscurato, gli artisti diventano come esseri luminescenti che galleggiano in un universo sospeso e si muovono danzando su una selezione di musiche di vari autori, fra cui Air, Massive Attack e Patrick Watson. E nel tessuto dello show entrano così danza classica e urban dance, danza contemporanea, acrobatica: i performers sono Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Carlotta Stassi, Emiliano Serra, Giulia Pino, Giovanni Santoro e la stessa Nadessja Casavecchia, light designer è Adriano Pisi, gli effetti laser sono a cura di Simone Sparky e i costumi sono firmati da Daniela Molinini.

Grazie a tutti loro si rinnova la suggestione che già i precedenti spettacoli della compagnia, come "Night garden" o "Blu infinito", hanno saputo creare: in questi quindici anni di attività della compagnia, gli spettacoli di eVolution Dance Theater sono stati applauditi in tutta Europa e anche oltre, con tournée di Sud America, Asia e Medio Oriente. E dimostrano, ancora una volta, come a teatro sia bello soprattutto lasciarsi accarezzare da un sogno. Ed essere capaci di sognare a nostra volta.