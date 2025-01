Costellazioni, preso spacciatore

E’ stato arrestato dalla Polizia locale per spaccio di sostanze stupefacenti e processato per direttissima ieri. L’uomo è un 24 enne tunisino, regolare e fermato in flagranza di reato nella zona di via Costellazioni ed esattamente nel tratto pedonale che porta da via Costellazioni a stradello del Luzzo, che costeggia una struttura sportiva. A mettere la Polizia locale sulle tracce dello spacciatore, sono stati proprio i residenti della zona, segnalando a più riprese scambi di droga che avvenivano non distante da luoghi frequentati da bambini e ragazzi. In particolare, avevano segnalato gli incontri tra il presunto spacciatore, solito spostarsi in monopattino, e gli avventori che arrivavano in zona in automobile e si addentravano a piedi sul pedonale.