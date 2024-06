Cpl, Barbieri confermato alla guida. Piano di sviluppo e 100 assunzioni

Un milione di euro di ristorno ai soci e 100 assunzioni nel 2024. E’ con questi importanti annunci che venerdì l’assemblea dei soci di Cpl Concordia ha approvato i risultati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, confermando alla guida del colosso cooperativo aderente a Legacoop Estense Paolo Barbieri. L’azienda concordiese, una multiservizi con circa 1.600 maestranze attiva nell’ambito delle energie tradizionali e rinnovabili, l’anno scorso ha messo a segno un fatturato di 326 milioni di euro e realizzato investimenti per 12 milioni, di cui 4,2 milioni nell’attività di Gestione Calore, 1,2 milioni nell’ambito della Cogenerazione, 2,2 milioni per l’acquisto di mezzi e attrezzature, 2,6 milioni per l’acquisto e lo sviluppo di programmi applicativi sia per software ad uso interno sia per il mercato. Numeri tutti positivi, che trovano conferma nella realizzazione di un utile netto di 10,2 mln (6,3 mln nel 2022). "Il 2023 – ha spiegato il direttore generale Pierluigi Capelli – ha rappresentato una svolta per Cpl, che ha concluso l’accordo di risanamento sottoscritto nel 2017 con gli istituti di credito e riconquistato e confermato i valori di produzione che aveva ante 2015". "Quanto realizzato nel 2023 – ha affermato dal canto suo Barbieri – conferma la validità di un percorso di rilancio intrapreso negli ultimi anni e rappresenta una solida base per l’attuazione del nuovo Piano Strategico 2024 – 2030. Il Piano prevede obiettivi di consolidamento e crescita degli attuali business, ma anche lo sviluppo di nuovi business, come l’idrogeno, il biometano e il fotovoltaico per cogliere le opportunità del mercato e contribuire ad una vera transizione energetica. Pilastri fondamentali per il raggiungimento di questi obiettivi sono l’innovazione tecnologica e digitale, quale la nuova sfida/opportunità rappresentata dall’Intelligenza Artificiale, e l’impegno per valorizzare la componente umana, in quanto i soci e i dipendenti rimangono il valore intangibile più alto e potente della cooperativa".

Alberto Greco