Cpl Concordia acquisisce il ramo Energy di Blu Crm

Modena, 27 marzo 2024 – Cpl Concordia, società cooperativa che progetta, realizza e gestisce sistemi energetici, ha acquisito il ramo Energy di Blu Crm che ha sedi operative a Milano ed in provincia di Siena. L'acquisizione prevede l'accorpamento a Cpl di circa 60 risorse altamente specializzate nel mondo utilties e di 80 clienti che usufruiscono delle principali soluzioni informatiche di Blu Crm per le aziende di vendita, distribuzione dell'energia elettrica, del gas ed idrico tra cui la suite per il Billing B2B e B2C, il Crm, le Mobile app, la Business intelligence, il Credit management, il sistema per la gestione completa dell'Utf e dei processi integrati al Sii, i sistemi web per i clienti finali e le agenzie, i sistemi per gli Udd (utenti del dispacciamento), il Work force management, e l'outsourcing dei vari servizi. Con questa operazione, Cpl "rafforza in modo determinante le quote di mercato e la sua presenza sul settore delle utilities, in tutta filiera, posizionandosi tra i primissimi players di servizi informatici per i venditori e distributori di power, gas ed idrico con oltre 200 clienti ed una prospettiva di crescita importante e costante negli anni a venire aumentando la forza di sviluppo ed assistenza sulle soluzioni informatiche di billing, Crm, Compliance regolatoria e Bpo", specifica la stessa società cooperativa. Oggi l'organico di Cpl è circa 1.800 persone e grazie all'incorporazione del ramo energy di Blu Crm può vantare circa 300 risorse (grazie anche ad alcune partnership verticali) impiegate nei servizi per le utilities "con i fondamentali necessari per garantire affidabilità informatica ai propri clienti utilizzando anche soluzioni innovative come l'Ai ed il Cloud". L'acquisizione del ramo Energy di Blu Crm fa parte di una strategia di sviluppo prevista nel piano industriale recentemente approvato dal consiglio di amministrazione di Cpl che punta ad arrivare al 2030 a 500 milioni di euro annui annui di ricavi con 150 milioni di euro di investimenti nell'arco del piano. Samuele Penzo, vicepresidente di Cpl Concordia, commenta: "Operiamo in un mercato ad alto valore aggiunto, dove gli ingenti investimenti che stiamo pianificando puntano a dare servizi efficienti ed efficaci ad aziende che devono competere utilizzando le migliori tecnologie con la consapevolezza che servizi e soluzioni Ict di qualità devono avere come base le migliori expertise che nascono dalla formazione continua del personale che è il nostro valore assoluto sul quale da sempre punta la cooperativa di produzione e lavoro".