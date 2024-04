Cpl festeggia un altro traguardo. A Nola oltre 1700 nuove piante

Si è svolta ieri a Nola l’inaugurazione dell’intervento di forestazione realizzato lo scorso novembre grazie al sostegno della Cooperativa multiservizi dell’energia Cpl Concordia, nell’ambito del programma ’Earth Care - our Present for Future’ a cui la società ha dato vita nel 2020 con l’impegno complessivo di mettere a dimora 6000 piante in tre anni sul territorio nazionale. Teatro dell’iniziativa due aree cittadine situate una in Piazza Cavour e l’altra all’interno del Parco Paolino Avella.

L’intervento rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree verdi,

il recupero degli ecosistemi terrestri e acquatici e la rigenerazione ambientale, promossa da

AzzeroCO 2 e Legambiente. Con la messa a dimora di 1500 arbusti e 200 giovani alberi, si vuole donare alla collettività due aree verdi rigenerate in grado di apportare importanti benefici ambientali e sociali per la città e i suoi abitanti.

Gli alberi e arbusti piantati andranno a creare nel tempo due oasi urbane che miglioreranno la qualità dell’aria contribuendo alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico. L’aumento della copertura arborea agirà infatti come un filtro naturale per gli inquinanti prodotti dal traffico veicolare, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni nocive. Inoltre, l’introduzione di queste piante avrà un effetto positivo sulla biodiversità locale, creando un ecosistema urbano più ricco e variegato. Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle specie, individuate tra quelle coerenti con le condizioni climatiche e naturalistiche del territorio.