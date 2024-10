Cra Gorrieri, la Domus: "Accuse immotivate"

"Quanto pubblicato rivela ingratitudine verso operatori che quotidianamente si impegnano per il benessere degli ospiti e che anche negli incontri fatti in questi mesi ci hanno comunicato la loro soddisfazione per questa nuova struttura. Non abbiamo nessuna reticenza nel riconoscere che alcune criticità, non prevedibili, hanno complicato il lavoro dei colleghi, nel primo periodo di utilizzo della nuova struttura. Ci paiono invece immotivate le critiche alla costruzione: non è vero che costruire su più piani sia più economico, che le stanze non rispettino le misure previste dalla Regione e che la progettazione non sia adeguata e di qualità. Sono state rispettate tutte le indicazioni delle leggi e sono state verificate dagli Enti preposti prima dell’attivazione". Il presidente di Domus Assistenza, Guido Gilli interviene sulle dichiarazioni rese da alcune operatrici, ex operatrici e familiari degli ospiti della nuova Cra Gorrieri e pubblicate su queste pagine. Partendo dalle problematiche nella ex struttura Ramazzini, Gilli sottolinea la necessità che si era riscontrata di trasferire gli ospiti nella residenza Gorrieri, il cui costo dell’investimento, di oltre 8 milioni di euro è stato interamente a carico dei soci di Domus Assistenza. "Vero che il verde esterno avrà bisogno di tempo per crescere, ma è già fruibile così come i percorsi lastricati esterni. Nelle prossime settimane, come peraltro già comunicato ai familiari, provvederemo ad implementare gli arredi e i percorsi esterni", fa presente.

"Soprattutto non è vero che il personale si sta dimettendo: ho sul tavolo due dimissioni, la Coordinatrice e una RAA, prontamente sostituite", ribadisce il presidente. Contestualmente Gilli fa presente come, dopo le polemiche sulla qualità del cibo, Domus Assistenza abbia deciso di cogliere il grido di aiuto, modificando l’organizzazione del servizio di ristorazione della nuova Gorrieri: è stata consentita la cottura dei primi e parte dei contorni direttamente presso la struttura". Tornando alla nuova ‘casa’, Gilli ribadisce: "Sapevamo che l’arrivo in una nuova ’casa’ avrebbe richiesto cambi di consuetudini, ma che con un po’ di tempo tutto si sarebbe riportato alla qualità cui abbiamo teso nel costruire giorno dopo giorno la cooperativa sociale che siamo. Anche a tutti noi interessa il benessere degli anziani che tuteliamo".

v.r.