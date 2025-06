Crepuscolo a Bosco Albergati. Weekend di giochi e laboratori

Bosco Albergati si prepara ad accogliere una nuova edizione di Crepuscolo in Bosco, l’evento estivo organizzato dai volontari dell’associazione "La Città degli Alberi", con il sostegno di Fondazione Modena e della Città di Castelfranco Emilia, che da quattro anni trasforma il Bosco in un luogo di incontro, gioco e meraviglia per tutte le età. Due weekend (il 14, 15, 21 e 22 giugno) per vivere l’estate nella natura, in famiglia o con gli amici. Nello scenario della Città degli Alberi, Crepuscolo in Bosco propone un ricco ventaglio di attività gratuite pensate per tutta la famiglia.

A partire dalle 17 i visitatori troveranno laboratori creativi per stimolare la fantasia dei più piccoli: giochi e balli sotto le querce, truccabimbi per trasformarsi in folletti, animali o personaggi fantastici e, per finire, un gioco di ruolo per vivere un’avventura "fantasy" e risolvere un mistero. Si potrà visitare anche la mostra permanente "Geometrie del Bosco" e scoprire così la storia di Bosco Albergati. Al tramonto, aprirà Crepuscolo Bistrò: aperitivi e cene all’aperto sotto le stelle. Le serate si concluderanno poi con un dj set tra gli alberi, per ballare sotto il cielo estivo. La novità di quest’anno è rappresentata dalle "Fiabe teatrali nel bosco: un’esperienza che unisce teatro, natura e immaginazione. Gli spettatori saliranno a bordo del trenino elettrico che li condurrà nel cuore del bosco, dove li attenderà Cidàl, il folletto custode dei segreti della foresta. In sua compagnia, assisteranno a due fiabe teatrali inedite, una diversa per ogni weekend, pensate per incantare grandi e piccoli con racconti avventurosi, emozionanti e immersivi, ispirati alla storia del luogo e alle sue peculiarità. Le fiabe sono pensate per avvicinare bambini e famiglie alla natura attraverso il linguaggio del teatro. "Un’esperienza magica – commentano gli organizzatori - per crescere cittadini più consapevoli, rispettosi dell’ambiente e aperti agli altri".

m. ped.