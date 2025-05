’Cronisti in classe’, oggi la premiazione

Si terrà questa mattina al Bper Forum la premiazione della 23esima edizione di Cronisti in classe, il campionato di giornalismo che ha coinvolto 13 scuole medie della nostra provincia. Le scuole partecipanti sono: Paoli di Modena, Ic Ferrari di Maranello, ic Galilei di Maranello, Fassi di Carpi, Sacro Cuore di Carpi, ic Lama-Polinago, Montecuccoli di Pavullo, ic Sestola, Fiori di Formigine, ic San Felice-Camposanto, Cavedoni di Sassuolo, ic Pievepelago, medie di Fiumalbo. Al fianco del Resto del Carlino, in questo percorso, sette sponsor: Bper Banca, Legacoop, Coldiretti, Modena Fc, Cittadella Vis Modena, Conad Nord Ovest, Teatro Comunale.

Questa mattinata sarà una grande festa in cui verrà svelata la classifica finale e verranno assegnati anche i premi speciali degli sponsor. Poi gadget e foto ricordo per tutti i ragazzi, in attesa dell’inserto con gli articoli degli studenti che sarà pubblicato la prossima settimana.