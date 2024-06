Da Carletti al giovane Casolari, i più votati

Con 591 voti è in assoluto la ‘regina’ delle preferenze a Carpi. Federica Carletti, segretario cittadino di Fratelli d’Italia ha superato con ampio margine sia Anna Colli di Carpi Futura che conquista 361 voti (ma non entrerà in Consiglio perché la sua lista ha avuto solo il 4,23% di consensi) che il ’competitor’ del Pd, Giovanni Maestri che ha ricevuto ‘solo’ 330 preferenze. Un vero e proprio plebiscito che consacra il vertice femminile del partito della Meloni: "Sono onorata per i voti che ho ricevuto – afferma Carletti – e mi impegnerò al massimo per restituire con atti concreti la fiducia che mi è stata dimostrata. Certo, la delusione del mancato ballottaggio è innegabile, ma è altrettanto vero che come Fd’I abbiamo non solo tenuto ma guadagnato, realizzando il miglior risultato storico. Un plauso a tutti e buon lavoro al sindaco Righi". Di Fratelli d’Italia, oltre alla candidata Annalisa Arletti e alla Carletti, entrano la consigliera uscente Federica Boccaletti, Claudio Cortesi, Enrico Fieni e, con 149 voti (secondo dopo la Carletti) il giovane Tommaso Casolari, 19 anni, studente universitario. "Sarò il megafono delle esigenze dei giovani – commenta Casolari – ho le idee molto chiare su quello che manca. La mia nomina va a sfatare un mito ossia che i giovani a Carpi votino tutti a sinistra: io, infatti, ho avuto l’appoggio di ragazzi di destra, che si interessano alla politica". I consiglieri dell’opposizione (9 in totale) si completano con Michele De Rosa (FI) e Giulio Bonzanini (Lega) e per il civismo entrerà Monica Medici. La coalizione di centrosinistra sarà rappresentata da 12 consiglieri del Pd: oltre a Maestri, tra le conferme ci sono Paola Borsari, Federica Cipolli, Mauro D’Orazi, l’assessore dimissionario Marco Truzzi. Sarà la prima volta per Lorella Rossetti, Riccardo Martino, Linda Oliviero, Klaudia Kumaraku, Elena Brina, Carlo Affuso e Marinella Meschieri.

Due i consiglieri della lista ‘Righi Sindaco Carpi a Colori’ (Marco di Nardo-Nonno Pep e Anna Freschetti) e un consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra, l’assessore uscente Andrea Artioli.

Maria Silvia Cabri