Da Kurosawa a Oliviero Toscani

Prosegue a pieno ritmo la programmazione in Sala Truffaut a Modena. Stasera alle 20, appuntamento con la rassegna ‘Modern Classics – Grandi film restaurati’: in omaggio più grande autore giapponese di tutti i tempi, Akira Kurosawa, sarà proiettato il restauro della versione integrale originale sottotitolata del suo capolavoro ‘I sette samurai’(Giappone 1954, 207’, in foto).

Domani alle 21.15, in prima visione esclusiva, il documentario che racconta la più grande beffa della storia dell’arte contemporanea, con Oliviero Toscani (morto ieri, ndr) e con la modenese Stefania Carnevali, Gino Giannuzzi, Pier Matteo Lucibello, Kastriot Shehi, Aleksandros Memetaj e Paolo Rago e Bebo Storti: ‘Il complotto di Tirana’ di Manfredi Lucibello (Italia 2024, 71’). Giancarlo Politi, il fondatore di Flash Art, nel 2000 invita il fotografo Oliviero Toscani a curare una sezione della prima edizione della Biennale d’arte di Tirana. Peccato che Toscani non ne sapesse nulla…

Infine, giovedì alle 21.15, in versione originale sottotitolata in collaborazione con DIG Festival, in cartellone il film premiato all’European Film Awards e nella shortlist come Miglior documentario per gli Oscar 2025: ‘No Other Land’ (Palestina/Norvegia 2024, 96’) di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor.