Da Vittorio De Sica a Glazer, due capolavori per la Memoria

Per il Giorno della Memoria, in collaborazione con il Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sala Truffaut propone due capolavori, entrambi Premi Oscar come Miglior film straniero: il restauro del classico di Vittorio De Sica ‘Il Giardino dei Finzi Contini’ (Italia 1970, foto) in programmazione stasera alle 21.15: A Ferrara, dal 1938 al 1943, la nemesi di una famiglia di ebrei agiati, i Finzi Contini, che si erano allineati al regime e avevano sempre ostentato costumi aristocratici. Dalla persecuzione alla deportazione: si salverà solo Giorgio, l’amico figlio di commercianti.

Domani, alle 21.15, ‘La Zona d’interesse’ (Usa, Uk, Polonia 2023) di Jonathan Glazer, in versione originale con sottotitoli italiani. Il film, con una formidabile Sandra Hüller, resterà nella storia per aver rivoluzionato il cinema, non solo il genere storico sulla Shoah, e per il discorso indimenticabile del regista ebreo al ritiro dei premi.

Sempre alle 21.15, giovedì, per la rassegna Modern Classics – Grandi film restaurati con Cineteca di Bologna, verrà proiettato il noir restaurato del Maestro Akira Kurosawa ‘Cane randagio’ (Giappone 1949).