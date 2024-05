Dal ciclista Covili al bomber Toni. Frignano terra di grandi sportivi

Il Frignano è una grande terra di sportivi. Da qui sono nati grandi campioni come Luca Covili e Luca Toni.

Luca Covili è nato il 10 febbraio 1997 a Pavullo nel Frignano, ha 27 anni. È un ciclista professionista dal 2019.

È riuscito a vincere spesso il titolo del gran premio della montagna. Fin da giovane ha sempre avuto la passione per il ciclismo, la sua carriera cominciò nella polisportiva pavullese, per poi passare l’anno successivo alla Noceto Cycling Team. In seguito ha cambiato squadra ed è diventato parte del Team Palazzago. Tra il 2017 e il 2018 passò per Amore e Vita e Mastromarco. Finalmente nel 2019 arrivò alla Bardiani, squadra che lo fece crescere sia come persona che come atleta. Grazie a questa squadra riuscì a partecipare al Giro d’Italia concludendo all’84° posto. Negli anni successivi non riuscì a raggiungere i piazzamenti desiderati.

Solo l’anno scorso, nel 2023, riuscì a raggiungere il 6° posto in una tappa del Giro d’Italia. Pochi giorni dopo però, a causa di un virus gastrointestinale, dovette abbandonare la gara.

Luca è un ragazzo molto timido ma allo stesso tempo tenace e capace di gestire le situazioni problematiche sia inerenti allo sport che fuori. In questi giorni Luca è impegnato nel Giro d’Italia che si svolge a maggio.

Luca promette di dare il meglio in tutte le tappe e soprattutto nelle tappe di montagna per mettere in mostra le sue capacità da scalatore.

Luca Toni, il Numero Uno

Nel mondo del calcio italiano, pochi nomi brillano come Luca Toni. Nato nel 1977 a Pavullo nel Frignano, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati del pallone, grazie a una carriera segnata da successi, gol e una personalità fuori dall’ordinario. Toni ha iniziato il suo percorso professionale in squadre minori, ma è stato il suo trasferimento alla Fiorentina nel 2005 a concentrare l’attenzione del pubblico. È stato un periodo d’oro per l’attaccante, che si è distinto per la sua abilità nel segnare gol spettacolari. La stagione 2005-2006 è stata quella che lo ha reso uno dei migliori attaccanti al mondo, vincendo la Scarpa d’Oro come miglior marcatore d’Europa. La sua carriera calcistica ha conosciuto successi in diverse squadre, tra cui Bayern Monaco, Roma e Juventus, dove ha continuato a incidere con il suo caratteristico stile di gioco e la sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali.

La sua partecipazione alla Nazionale Italiana lo ha visto trionfare anche a livello internazionale, contribuendo alla vittoria del mondiale nel 2006.

Oggi, anche dopo essersi ritirato, Luca Toni rimane un’icona del calcio italiano, rispettato e ammirato per il suo contributo allo sport e alla società.

classe 3B scuola

’Montecuccoli’ di Pavullo