Dal Duomo a Carpi, la ’Notte delle chiese’

di Stefano Marchetti

Concerti, esibizioni artistiche, visite museali... È intessuta di tanti appuntamenti ’La lunga notte delle chiese’ che – per la sua ottava edizione – si rinnoverà domani in tutta Italia, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura e del Ministero della Cultura: l’anno scorso vi hanno partecipato 120 diocesi, 150 chiese e anche la Comunità Valdese Metodista e la Chiesa Protestante. Vediamo allora alcune iniziative nel nostro territorio. A cura dell’arcidiocesi, domani sera alle 21.15 in Duomo a Modena verrà presentato lo spettacolo teatrale "Se il seme muore...", dagli scritti di Luisa Guidotti, missionaria laica uccisa nel 1979 in Rhodesia.

Ideato e curato dai giovani del Centro Missionario, l’evento vuole far rivivere la vocazione missionaria della dottoressa che l’ha portata negli anni a essere sempre vicina a chi le chiedeva aiuto, anche quando la guerra civile diventava sempre più rischiosa. Sepolta in Duomo, Luisa Guidotti è stata dichiarata Venerabile lo scorso dicembre: un passo verso la gloria degli altari. "Lo spettacolo – spiegano gli organizzatori – vuole interrogarsi sull’eredità che Luisa ha lasciato al mondo, con la sua vita e la sua morte. Il segreto è in quel Vangelo che ha ascoltato fin da piccola". All’evento (ingresso con offerta libera) assisterà anche l’arcivescovo Erio Castellucci: sarà preceduto, a partire dalle ore 20, da alcune visite a cura dell’Archivio diocesano, della Biblioteca diocesana e del Museo Lapidario del Duomo, per le quali è necessario prenotarsi contattando i vari istituti.

Anche la Cattedrale di Carpi aprirà le porte alla ’Notte delle chiese’. Visite guidate sono in programma alle 20 e alle 22.30. Cuore dell’evento sarà – alle ore 21 – la presentazione della figura del beato Odoardo Focherini, tramite la lettura di brani biografici e di lettere dai campi di concentramento, con l’accompagnamento del Coro bandistico Città di Carpi. Nella stessa serata si potrà partecipare al ’Percorso del Vescovo’, dal Palazzo Vescovile alla Cattedrale (con visite ogni 45 minuti) e saranno aperta anche la chiesa del Ss. Crocifisso e la chiesa di Sant’Ignazio – Museo Diocesano (con visite ogni ora: per le prenotazioni, 059686707) oltre che la Pieve di Santa Maria in Castello detta la Sagra.

La lunga notte delle chiese di domani toccherà anche Mirandola, dove alle 21 si terrà una visita guidata del Duomo, a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.