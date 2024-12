Dal finto incidente alla mail pirata: "State attenti alle truffe di Natale"

Con le festività di dicembre Babbo Natale non è l’unico in azione. Purtroppo anche ladri e truffatori intensificano la loro attività approfittando delle case lasciate vuote dai vacanzieri e della folla in negozi e supermercati. È proprio in questi luoghi che la Polizia di Stato ha voluto essere presente con una campagna per sensibilizzare e dispensare consigli per evitare brutte sorprese.

L’iniziativa è cominciata ieri presso il centro commerciale La Rotonda di strada Morane a Modena dove è stato allestito un gazebo della Polizia di Stato e gli agenti hanno distribuito un vademecum antifurto. "I consigli che diamo nascono dalla nostra analisi dei fenomeni che estraiamo da denunce e segnalazioni – ha spiegato il dirigente della Questura Michele Morra – in questo modo abbiamo creato un vademecum con i casi più frequenti, abbiamo scelto i centro commerciali proprio per incontrare più persone possibili". Un prezioso foglietto dove sono elencati consigli per non cadere nelle mani di criminali. Ad esempio in casa non fidarsi di chi al telefono chiede somme di denaro o preziosi per un parente coinvolto in un incidente stradale, oppure non aprire la porta a sconosciuti che, senza vi sia un preavviso dell’amministratore condominiale, chiedono di effettuare controlli oppure sedicenti appartamenti alle forze dell’ordine che con vari pretesti chiedono di entrare in casa. In questo caso chiamare subito il 112. Mai poi comunicare al telefono, anche se richiesti da call center, dati e password personali e credenziali di accesso ai conti correnti. Ma è sul web che si muovono sempre più spesso i truffatori. Tra i consigli c’è quello di diffidare di email o sms che ti invitano e cliccare su link o scaricare app oppure fare attenzione agli annunci di compravendita particolarmente vantaggiosi e comunque effettuare acquisti con metodi di pagamento tracciabili.

Infine ci sono i consigli ’classici’ ma mai scontati. Ad esempio non lasciare mai incustodita la borsa nel carrello della spesa, nel cestino della bicicletta o sul sedile dell’auto. Quando si è alla guida fare attenzione alla ’truffa dello specchietto’ con cui un’automobilista reclama del denaro per un danno alla macchina che ti viene attribuito. Infine allo sportello bancomat mai farsi distrarre mentre si effettua un prelievo. La campagna proseguirà anche nei prossimi giorni: il 20 dicembre al Grandemilia, al Rossetto a Sassuolo e al centro I Portali di Modena mentre il 27 dicembre e a gennaio il gazebo sarà allestito al ’Borgogioioso’ di Carpi.