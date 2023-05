Dal gelato per cani alla ’Dog Dance’: tanti curiosi a Zampa Fest

È stato un successo Zampa Fest, l’evento che si è tenuto al Chiosco Orange 182 nel verde del Parco Ferrari dedicato al divertimento con gli amici a quattro zampe. L’evento, patrocinato dal Comune di Modena, da Enpa (Ente nazionale protezione animali) e da Radio Bruno quest’anno ha proposto tante novità. Tra queste ha destato molta curiosità un gelato creato dallo chef e vincitore della prima edizione di Masterchef, Spyros. Un particolare gelato, gustoso e goloso, ideato appositamente per ’Fido’. Chi invece si è voluto portare a casa un bel ricordo si è affidato al laboratorio di pittura ’Ritratti di cane’, dove i partecipanti hanno messi alla prova il loro talento con dei modelli d’eccezione: i loro cani oppure un modello del canile di Modena. Apprezzate anche la sfilata canina amatoriale, un momento divertente dove il cane, accompagnato dal suo proprietario, percorre la passerella cercando di guadagnarsi gli applausi e i sorrisi del pubblico presente, la Dog Dance, un’intera area del parco dove i cani hanno praticato esercizi e figure a tempo di musica e i percorsi educativi personalizzati e comandi di base, per rafforzare la relationship tra cane e proprietario. A Zampa Fest è stato possibile anche incontrare e conoscere più da vicino il lavoro delle guardie zoofile e confrontarsi con educatori cinofili. Zampa Fest è un evento ideato e promosso da Livisto, azienda farmaceutica veterinaria che si prende cura degli animali domestici con un’ampia gamma di prodotti. "Livisto ogni giorno cerca di offrire al consumatore prodotti di qualità, sicuri, efficaci, rendendo lo slogan ’Along with you’ ovvero ’Insieme a te’ non solo un concetto astratto, ma un concreto impegno dell’azienda. Una frase importante che racchiude i nostri valori – spiega Sara Lugli, Marketing Manager Italia di Livisto – saldamente radicati nel marchio Livisto come passione, felicità, disponibilità, energia e ovviamente un grande amore per quello che facciamo e per i nostri amici pelosi".