Daniela Alfarano, la piuma è anima

E a proposito di Festival della Fiaba, rimarrà aperta fino al 20 settembre la mostra di Daniela Alfarano (foto), nei locali di StArt60, in via Paolo Ferrari 51C. L’artista, che si esprime attraverso il disegno, è autrice dell’opera ’Piuma’, simbolo dell’ultima edizione del Festival. "Da alcuni anni – scrive – sto ossessivamente disegnando piume, che faccio emergere dal bianco del foglio. Disegnando con la grafite tutto ciò che vi sta attorno, resta la piuma, l’anima del foglio". La connessione tra piuma e anima è un tema da sempre legato al pensiero. Basti pensare alla psicostasia, o ‘pesatura dell’anima’, cerimonia dell’antica religione egizia a cui, secondo il ’Libro dei morti’, veniva sottoposto il defunto. La divinità poneva sui due piatti di una bilancia il cuore del trapassato, ovvero i suoi sentimenti, e una piuma, simbolo di verità. Se verità e sentimenti avevano lo stesso peso, il defunto era considerato ‘giusto’ e poteva accedere a un mondo idilliaco e di pace. "Ogni cosa – spiega l’artista parlando della propria opera – può avere ali per volare via. Essere ovunque per non essere rinchiusi in nessun luogo, liberi come piume". La mostra è visitabile dal lunedì al sabato in orario di negozio e la domenica su appuntamento.