Daniela sparita, trovati però soldi e documenti

MONTEFIORINO (Modena)

Non ha portato nulla con sé, né i documenti né i soldi. Non può essersi allontanata volontariamente. E’ questa la convinzione dei familiari di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa a zsettembre. La sorella di Daniela, Roberta, sottolinea come, nel corso del sopralluogo dei carabinieri nell’abitazione di Daniela, i militari abbiano trovato tutti gli effetti personali della ragazza. "Si continua ad affermare che è probabile che Daniela si sia allontanata volontariamente da Vitriola per essere stata abbandonata dalla famiglia – dice Roberta – Non è così. Ci sono stati riconsegnati dai carabinieri tutti gli effetti personali di Daniela - carta di identità, patente di guida, bancomat, denaro contante e scheda telefonica. Pare strano che una persona che decide di allontanarsi volontariamente da casa non prenda con sé tutti i propri effetti personali"