Danni a sedie e tavoli di un bar: denunciato

Per motivi sconosciuti, quasi certamente sotto l’effetto di alcool, sfascia fioriere sedie e tavoli del bar Paradiso in via Castello chiuso a quell’ora. Il fatto è accaduto venerdì sera poco prima delle 23,30 quando un uomo a volto scoperto e torso nudo, urlando in lingua araba, con calci e spinte a braccia ha mandato in pezzi sedie, tavoli e rovesciato, spaccandole, le balaustre a fioriera in cemento. Numerosi i testimoni dell’accaduto che richiamati dalle urla hanno assistito, da finestre e balconi, all’inspiegabile furia sfogata sulle seggiole e tavole esterne al bar. " Stavo guardando la tv quando richiamato dalle urla – racconta un testimone oculare - mi sono affacciato dal balcone. Ho notato un giovane che, a torso nudo urlando in lingua araba, si scagliava, spezzandoli, contro gli arredi esterni al bar antistante casa mia. Come me anche altri numerosi vicini sono stati testimoni del fatto ". " E’ un cliente che conosco e - rivela il titolare del bar Paradiso Jin Bingru – non so il motivo che lo ha portato a sfogare la sua rabbia facendo danni al mio locale ". Il giovane marocchino, inquadrato dalla videosorveglianza, rischia ora la denuncia per danneggiamento.

Flavio Viani