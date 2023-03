"David Bowie uno sciamano ’Lazarus’ via per la libertà"

di Stefano Marchetti "Turn and face the strange" (Voltati e affronta l’ignoto), lo slogan della stagione di Emilia Romagna Teatro, è un verso di ’Changes’ di David Bowie. E un album di Bowie fu il primo vero disco che Valter Malosti acquistò da ragazzo a Torino: "Era la vigilia di Natale del 1977, ormai era sera e la città era deserta, ma il mitico negozio Maschio era ancora aperto – racconta –. Quella sera mi regalai ‘Heroes’ e non vedevo l’ora di tornare a casa per ascoltarlo tutto". Gira la ruota della vita, e proprio nel segno di David Bowie il direttore di Ert ha affrontato da regista uno dei debutti più attesi dell’anno, la versione italiana di ’Lazarus’, l’opera rock con cui il Duca Bianco concluse la sua carriera e la sua vita (la portò in scena a New York il 7 dicembre 2015, morì il mese successivo). La ‘prima’ di Cesena, pochi giorni fa, è stata accolta da un grande successo: ora ’Lazarus’ parte per la tournée e la prima tappa è il teatro Storchi di Modena, ‘casa’ di Ert, dove sarà in scena da stasera a domenica (la replica di domani è in collaborazione col teatro Comunale)....