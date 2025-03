Di Pardo è l’uomo ritrovato. Palumbo, giocate di qualità

GAGNO 6,5 Incolpevole sul gol di Iemmello, non deve compiere grandi interventi ma è assolutamente puntuale nelle uscite.

MAGNINO 7,5 Il migliore dei gialli. Alla solita sostanza unisce il colpo dell’1 a 0 con una rasoiata che non lascia scampo a Pigliacelli, diventando il marcatore numero diciotto della stagione gialloblu. Braccetto di destra in fase offensiva, francobollato a Ilie in ripiegamento, è uomo per tutte le stagioni e Mandelli lo sa bene.

ZARO 6,5 Qualche difficoltà in impostazione, ma dietro è solido sulla quantità industriale di traversoni avversari.

CAUZ 6,5 Anche lui regge bene gli assalti giallorossi, soprattutto nella seconda parte di gara,

DI PARDO 6,5 Rientra dopo quasi due mesi e si fa trovare pronto, rispetto alla prima parte di stagione sembra un altro. Ha un’occasione per segnare, si allunga troppo il pallone ma ci pensa Magnino. (30’ st Beyuku 6 Nel finale servono testa e gambe, e lui mette l’una e le altre).

GERLI 6,5 Un buon primo tempo con palla a terra e geometrie di gioco, nella ripresa deve giocare più di lotta che di fioretto.

SANTORO 6 Partita di combattimento come spesso gli accade, non molla mai un centimetro provando anche a ripartire sul pressing ospite. Peccato per quel rinvio non impeccabile che genera il gol di Iemmello. (30’ st Battistella 6 Fa il suo, sfortunato quando un suo tiro a giro incoccia l’esterno del palo).

COTALI 6,5 Prima parte di gara impeccabile con un quantitativo industriale di palloni recuperati. Tiene in gioco Iemmello di pochi centimetri nell’azione del pari catanzarese. Ammonito, salterà Pisa. (38’ st Idrissi 6 Pochi minuti ma di sostanza, impegna Pigliacelli con un gran tiro in diagonale).

PALUMBO 7 Primo tempo ‘normale’, comunque con il suo zampino nel primo gol, ripresa sontuosa senza risparmio di energie e con tanti palloni portati su in ripartenza e più di una giocata di qualità. Quando si esprime su questi livelli, si porta sempre a casa qualcosa di importante.

CASO 6,5 Si danna l’anima sulla fascia sinistra, affrontando spesso in versione solitaria la erculea difesa giallorossa, Il problema è che in più di una occasione non azzecca la scelta dell’ultimo passaggio. Esce stremato. (14’ st Duca 6 Lavora più di contenimento che di ripartenza, ma dà il suo contributo).

P. MENDES 5,5 Nel primo tempo non riesce mai ad incidere, anche se ha la circostanza attenuante di un problemino fisico. Dispiace che non raggiunga la sufficienza, ma da lui ci si aspetta qualcosa di più. (1’ st Gliozzi 7 Era rigore o simulazione come ha fischiato Perenzoni? Tante correnti di pensiero, ma l’importante è che solo pochi minuti dopo, con in mezzo il pari di Iemmello, si faccia trovare pronto sul corner di Palumbo per l’inzuccata che decide il match. (Speriamo) ritrovato.

Alessandro Bedoni