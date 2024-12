"Diamo una mano ai commercianti"

Nemmeno le basse temperature, ieri mattina, hanno fermato la corsa ai regali: "il tempo passa velocemente – spiega Eliane Dealmeida – e bisogna affrettarsi per quanto possibile, per non rimanere senza nulla in mano". Con le buste in mano tra le vie del centro storico, infatti, Eliane ha continuato il suo ’tour’ tra negozi e mercatini, così come i tanti cittadini che ieri hanno riempito le strade. "Mi piace molto di più andare in giro per negozi piuttosto che acquistare online, anche perché così facendo si coglie l’occasione per dare una mano anche ai commercianti che lavorano vicino a casa – continua la cittadina –. Girare per negozi, infatti, rende ancora più magico il Natale: acquistare sul web con un ’click’ non è la stessa cosa".