Modena: diciottenne caduto nel fiume Secchia, ricerche in corso

Modena, 14 giugno 2023 – Ricerche a tappeto a Marzaglia di un diciottenne di Modena che si è tuffato nel fiume Secchia e non è più riemerso.

A dare l’allarme un amico 17enne del giovane. Il ragazzo ha riferito che ha cercato di tuffarsi da un manufatto di cemento che si trova vicino alle briglie del fiume Secchia, a Marzaglia. I due erano andato lì con l’ombrellone per trascorrere il pomeriggio sul greto del fiume però in un punto non proprio agevole. Ci sono infatti delle cascatelle e qui la corrente è molto forse, anche a seguito delle recenti piogge.

Secondo il racconto dell’amico il 18enne, magrebino, sarebbe scivolato mentre si tuffava. Non è più riemerso, è stato immediatamente risucchiato dalla corrente.

Il ragazzo ha immediatamente allertato i soccorsi con il telefonino e le sue grida di aiuto hanno richiamato anche altre persone che si trovavano nelle vicinanze.

Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra mobile ed i vigili del fuoco con i sommozzatori.

Marzaglia: non si trova un ragazzo di 18 anni dopo un tuffo nel fiume Secchia

Le ricerche si stanno concentrando sotto al ponte della ferrovia, in via Stradella Cave Cimitero. In azione anche l’elicottero dei vigili del fuoco e i droni. Ricerche ancora senza esito.