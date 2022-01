Modena, 14 gennaio 2022 - Incendio stasera al direzionale Manfredini di viale Corassori: dall’ex sede del Banco San Geminiano e San Prospero in serata si è levato un denso fumo, che ha invaso la zona. Sul posto i vigili del fuoco che hanno localizzato le fiamme sprigionatesi, pare, in uno dei piani alti dell’immenso edificio abbandonato. I pompieri - una volta spento l’incendio - hanno ispezionato lo stabile per assicurarsi che all’interno non ci fossero persone. Tante le chiamate al 115 da parte di residenti e automobilisti.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. L’edificio, di proprietà privata, da anni è meta di senzatetto e bande di ragazzini che forzano gli ingressi e scalano il direzionale facendo giochi pericolosi. Sul posto anche la polizia municipale.