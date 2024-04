Disegni, filastrocche e racconti: "Un pensiero per la nostra terra"

I pensieri dei ragazzi sull’ambiente, i loro desideri e le loro voci suggelleranno il progetto "Terra e territorio", promosso dall’associazione culturale Artinsieme, con il patrocinio del Comune di Finale. Martedì 23 presso le scuole di Massa Finalese, poi mercoledì 24 all’aula magna della scuola media di Finale, i ragazzi delle quarte e quinte classi della scuola primaria Castelfranchi saranno protagonisti di una maratona di letture, con le "Poesie per la terra" che sono state raccolte anche in una graziosa antologia. "Con la guida dei loro insegnanti, i ragazzi hanno saputo regalarci un mosaico di emozioni, di immagini, di sogni", spiega Laura Lodi, presidente di Artinsieme.

Il progetto "Terra e territorio" è nato già un anno fa e si è articolato in varie iniziative, rivolte agli adulti e ai giovanissimi. "Abbiamo voluto realizzare alcuni eventi legati alla salvaguardia delle tradizioni, della cultura locale e del dialetto – aggiunge la presidente –, e ci siamo anche impegnati a valorizzare gli artisti locali". A tutto questo si lega la volontà di aumentare la consapevolezza sulle problematiche ambientali e climatiche, in uno spirito di cittadinanza attiva: "Da qui l’idea di coinvolgere gli alunni delle scuole, invitandoli a raccontare i loro sentimenti verso l’ambiente – continua Laura Lodi (in foto) –. Hanno aderito otto classi, duecento ragazzi, con 55 elaborati, disegni, filastrocche, racconti: li abbiamo raccolti nel piccolo libro che doneremo loro, grazie al sostegno di Edilsette, Studio M&W e Piazza Verdi". Con l’invito a voler bene alla Terra, e anche alla nostra terra, alle nostre radici.

