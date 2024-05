Disordini davanti agli stabilimenti Italpizza, il sindacato ora è stato estromesso dal processo

In sede di udienza preliminare era stato ammesso il sindacato Si.Cobas quale responsabile civile, con una richiesta danni per 500mila euro in caso di condanna degli imputati. Ieri, però, il sindacato è stato estromesso, come chiesto dalle difese. Parliamo del maxi processo Italpizza, che vede imputate ben 66 persone tra sindacalisti, operai e giovani dei centri sociali che parteciparono alle manifestazioni, spesso caratterizzate da disordini e blocchi dei mezzi in entrata e uscita dagli stabilimenti tra la fine 2018 ed il giugno 2019. "La decisione assunta dal collegio ci soddisfa" dice la legale degli imputati, Marina Prosperi.