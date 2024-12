"Dolci e panettoni, vince il prodotto artigianale"

Nelle pasticcerie e nei forni produzione in aumento rispetto a quella dello scorso anno; un dato che conferma la preferenza dei consumatori per i dolci ’artigianali’. In testa alla vendite ci sono i panettoni tradizionali con canditi e uvetta, seguiti da quelli con solo uvetta senza i canditi. Oltre ai tradizionali, dall’indagine di Confesercenti Modena emerge come i consumatori più giovani siano alla ricerca anche di gusti nuovi. Per accontentare questa fascia di clientela i sapienti artigiani pasticceri e fornai puntano a sfornare panettoni con finiture e farciture golose quali quelle con amarena, amarene e cioccolato, albicocca e cioccolato oppure panettoni ricoperti di cioccolato con zucchero in granella e mandorle. Molto richiesto anche il panettone con uvetta e canditi ricoperto di glassa e gocce di cioccolato. Il panettone, grazie alla sua varietà di gusti e combinazioni, rimane il prodotto più gettonato mentre per il pandoro si predilige la versione classica, senza farcitura.

Per Maria Durante, referente di Assopanificatori Confesercenti "sempre più forni e pasticcerie negli ultimi anni hanno incrementato la produzione di panettoni e pandori e il consumatore apprezza la qualità e l’artigianalità del prodotto, rispetto a quello industriale. Dobbiamo dire però che pesano sui costi di produzione le tensioni sui prezzi delle materie prime che hanno caratterizzato gli ultimi anni: in particolare zucchero, cacao, burro, ingredienti essenziali per questo tipo di prodotto. Rialzi anche per altri ingredienti come uvetta e cioccolato. Nonostante questi aumenti, riusciamo però a produrre con costi sotto controllo per i consumatori finali".

"L’indagine di Assopanificatori – aggiunge il presidente di Confesercenti Mauro Rossi – rileva un dato importante: la crescita della vendita di prodotti dell’artigianato alimentare. Questo significa che i consumatori premiano il lavoro delle attività del nostro territorio. I forni e le pasticcerie, infatti, ogni giorno, nel periodo che precede il Natale, sfornano panettoni e pandori preparati utilizzando il lievito madre e seguendo una lavorazione artigianale, priva di additivi, emulsionanti e conservanti, e dunque da consumare freschi e a breve termine".