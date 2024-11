Domani l’incontro con Carlo Cottarelli

Appuntamento domani, dalle 16.30 in Teatro comunale, con l’evento ‘Uno sguardo sul futuro economico della Carpi di domani’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, quale occasione di riflessione strategica per il futuro economico e sociale del territorio. "Carpi si trova oggi a un crocevia fondamentale della sua storia economica. Con un tessuto produttivo che evolve rapidamente e nuove opportunità da cogliere, il territorio deve affrontare sfide cruciali per restare competitivo. Viviamo un momento di trasformazione profonda – spiega Mario Arturo Ascari, presidente della Fondazione CR Carpi –. È fondamentale fermarsi a riflettere sulle dinamiche che stanno cambiando il nostro territorio e sul ruolo che possiamo svolgere per affrontare il futuro con consapevolezza e preparazione". Tra i protagonisti dell’incontro, Carlo Cottarelli, figura di riferimento per l’analisi delle dinamiche economiche globali e locali, nel suo intervento offrirà una chiave di lettura privilegiata per comprendere le sfide economiche che attendono Carpi e le opportunità che il territorio può cogliere per rafforzare la propria competitività. Ogni relatore sarà portatore di una prospettiva specifica sulle dinamiche economiche e sociali del territorio.