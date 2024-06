Donna rapinata in viale Fabrizi: "Era straniero e mi ha buttata a terra"

Stava passeggiando con il suo bassotto quando, all’improvviso, è stata buttata a terra e rapinata. Una violenza gratuita se si pensa, tra l’altro, che il balordo si è portato via solo il trasportino del cane. L’episodio è avvenuto ieri mattina alle 6 in via Nicola Fabrizi. Vittima una modenese che sottolinea la paura provata in quella manciata di secondi. "E’ stato proprio un gesto dettato dalla disperazione – spiega la donna – Avevo appena appoggiato a terra il mio bassotto quando mi arriva uno spintone enorme alle spalle. Mi ha buttato a terra e mi ha strappato dal braccio la borsetta del cane: forse pensava potesse esserci dentro qualcosa ma non è così. Era un giovane extracomunitario – spiega ancora la donna – ma fa pensare il fatto di essere stati aggrediti in quel modo e senza motivo: non avevo mica un bel cellulare o una borsetta griffata – commenta. Ero al semaforo di Nicola Fabrizi, attraversavo la strada quando è accaduto. Ho fatto in tempo a gridare, ma il balordo non capiva nulla di italiano, era molto agitato. Mi sono molto spaventata, lo ammetto: almeno il diritto di portare fuori il mio cane me lo devono lasciare. Inoltre – continua – alle 6 del mattino la luce c’è, non sono uscita con il buio e questo sottolinea ancora di più la gravità del fatto". Sul posto ieri mattina sono poi intervenute le volanti e gli agenti hanno avviato gli accertamenti al fine di individuare il responsabile della rapina, avvenuta appunto in pieno giorno e a pochi passi dal centro.

v.r.