Doppio appuntamento con il Mercato di Modena

Anche in pieno gennaio, il Mercato di Modena continua a offrire un’ampia scelta di prodotti per soddisfare ogni esigenza, con articoli perfetti per affrontare l’inverno con stile e comfort. E con i saldi stagionali, fare acquisti sarà ancora più conveniente per i modenesi che lo vorranno.

Doppio appuntamento da non perdere al Parco Novi Sad di Modena: oggi dalle 7 alle 14.30, torna il Mercato Straordinario della Terza Domenica del mese. Domani dalle 7 alle 14.30, come di consueto, si terrà il Mercato settimanale del lunedì, un appuntamento ben radicato nelle abitudini dei modenesi.

"Passeggiando tra i colorati banchi – riferiscono dal Consorzio – sarà possibile trovare capi d’abbigliamento invernali per tutta la famiglia: giacche, cappotti caldi e accessori come sciarpe, guanti e cappelli, tutti a prezzi convenienti". Non mancano le calzature "adatte alla stagione, ideali per affrontare le giornate più fredde con comfort e praticità".

Anche la casa "sarà protagonista, con tovagliati, lenzuola invernali e soffici coperte in tessuti caldi, perfette per creare un’atmosfera accogliente". Non mancano le proposte per la cucina e l’hobbistica, con articoli utili per chi ama dedicarsi a piccoli lavori fai-da-te.

"E per chi desidera portare sulla tavola piatti sani e gustosi, l’area dedicata all’enogastronomia propone prodotti freschi, tra cui formaggi, salumi, verdura di stagione e specialità locali per arricchire i menu invernali. Un’occasione da non perdere per fare acquisti, approfittando di offerte vantaggiose e del piacere di una passeggiata tra le bancarelle del Mercato in questo soleggiato mese di gennaio".

