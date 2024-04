Due furti nella notte in azienda. Spariscono salami e fondo cassa

Ladri in azione di notte, sabato scorso, nello spaccio dell’Azienda agricola Menegon sulla strada provinciale 8 a Novi di Modena. " Verso le tre e trenta come testimonia l’orario delle telecamere – racconta Dusolina Menegon – due soggetti sono arrivati dalla strada, percorrendo a piedi la carreggiata sterrata che conduce alla nostra azienda. Da un ingresso laterale della cantina e sede dello spaccio, uno in pochi secondi ha aperto la porta entrando, mentre l’altro è rimasto fuori a fare il palo. Una volta penetrato in cantina, il ladro è andato dritto al registratore di cassa, arraffando il contenuto, poco più di cento euro. Ci siamo accorti del furto la mattina trovando la cassa vuota e forzata. Purtroppo non è la prima volta che veniamo visitati dai ladri". Due ore prima i ladri avevano già fatto irruzione nello spaccio del caseificio Punto Latte, distante meno di un chilometro dai Menegon, in via per Novi a Concordia. " Sono passati attraverso i campi retrostanti lo stabile e dal retro – confermano i dipendenti dello spaccio – dopo aver forzato la porta posteriore della rivendita sono entrati in negozio. Hanno rubato il registratore di cassa contenente il contante, solitamente per lo più monete. Prima di lasciare la rivendita si sono accaparrati anche un certo quantitativo di salami. Il registratore vuoto è stato rinvenuto il giorno dopo in un campo attiguo". Flavio Viani