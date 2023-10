Duplice omicidio a Vignola. Uccide in casa madre e fratello: portato via ferito in ambulanza Tragedia in via Torino intorno alle 21.30. Carabinieri avvertiti dai vicini: "Sentivamo urla strazianti". I militari hanno trovato i due corpi senza vita a terra. L’assassino è l’altro figlio, trasportato in ospedale.