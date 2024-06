E’ fatta, ceduto il Formigine

Si è finalmente chiusa con l’accordo totale e le firme apposte ieri la cessione del Formigine da Marcello Masi al gruppo guidato da Fabrizio Castelli della Frigogel: Alessandri Ghidini sarà il ds affiancato da Vincenzo Pepe, in panchina Francesco Cattani, con Gino Mambelli che avrà il ruolo assieme a Marcello Ascari. In Serie D la Cittadella annuncia in mediana Mohamed Soumahoro (2000) l’anno scorso in campo 22 volte in D con 3 gol con Asti e Riccione e già a Setri Levante e Saluzzo, fra i pali arriva Tommaso Leonardi, classe 2005, dalla Primavera del Modena. In Eccellenza il Terre di Castelli conferma la punta ‘95 Alberto Malo, mentre il Rolo chiude per il difensore Ziliani dalla Cdr Mutina. In Promozione 4 colpi per il Castelnuovo: dalla Cittadella il difensore Lorenzo Pivetti (2005) e Gabriele Fugallo attaccante 2005 che era in prestito a San Michele, dall’ex Nextgen in mediana Roberto Battaglia (2002) e in difesa il ‘99 Andrea Meglioli dal Pavullo, promosso dalla Juniores Nizzoli. Nello staff di mister Casagrandi ci sono il vice Nicola Salamone e il preparatore atletico Davide Cavalieri. A San Felice seguono mister Pizzo dalla Juniores alla prima squadra cinque 2005: il portiere Riccardo Malagoli, i difensori Tommaso Reggiani e Giacomo Gentile, il centrocampista Luca Pagano e le punte PIetro Bernabiti e Tommaso Borghi. In Prima sono 8 gli innesti per la Quarantolese, con solo 5 conferme (Ferrari, Bondioli, Malavasi, Mancini e Mari). "Avremmo voluto confermare tutto il blocco, inserendo qualche pedina per provare a tornare subito in Promozione – spiega il ds Claudio Benatti – ma non è stato possibile. Eravamo in parola con molti giocatori, ma tanti se la sono rimangiata.

Per me vale ancora più di un foglio firmato, ma si vede che sono all’antica. Comunque la Quarantolese non molla, faremo la Prima a testa alta e col solito impegno, alla faccia di chi è scappato via". Dalla Vis San Prospero arrivano il difensore Fabio Vuocolo (’85) e il centrocampista ’98 Luca Negri, fra i palo Davide Ragone (‘95) dallo Junior Finale, in difesa Andrea Facchini (2003) dal Boca, Alessandro Ghisellini (2002) e Nicola Bonesi (2005) entrambi dalla Poggese, poi Marco Giunturi centrocampista 2006 della Poggese e il difensore 2006 Davide Pellacani dalla Mirandolese. Al Fox torna il difensore 2004 Davide Decollanz dal Terre dei Castelli. In Seconda il Rivara dopo Malagoli annuncia anche il portiere Matteo Alfano (‘98) dal XII Morelli. Lo United Carpiha preso il poritere classe ’94 Gianluca Barilli dal Campagnola.

Davide Setti