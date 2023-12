Ecco i servizi ripristinati. Ancora difficoltà

Le aziende sanitarie fanno il punto sui servizi ripristinati. "Oggi, fino a nuova comunicazione, sono riattivati alcuni degli applicativi e i sistemi informatici interni alle aziende sanitarie funzionali alla gestione dei pazienti ricoverati negli ospedali. E’ ripristinata l’attività della Senologia clinica al Policlinico e gli approfondimenti diagnostici di secondo livello dello Screening mammografico, mentre restano sospese le mammografie di primo livello, che verranno riprogrammate non appena la situazione lo consentirà. Sono di nuovo accessibili i consueti numeri di telefono per contattare il servizio di Assistenza domiciliare infermieristica (già noti agli assistiti a domicilio). E’ stato riattivato il call center del Dipartimento di Sanità Pubblica (800 909041) a cui rispondono professionisti sanitari per informazioni su Covid e vaccinazioni adulti (tra cui la vaccinazione anti Covid-19). Sono garantite le attività della Commissione medica locale patenti e degli ambulatori certificativi della Medicina legale (ad esempio patenti normali, deficit deambulatorio) per chi aveva un appuntamento già fissato. Al momento non è possibile modificare gli appuntamenti o fissarne di nuovi. Per quanto riguarda le Commissioni di accertamento della disabilità (invalidità civile, legge 10492, legge 6899, cecità e sordità civile) non sono ancora attivi il numero di centralino, l’indirizzo pec e l’applicativo sanitario ‘invalidiciviliweb’. L’attività verrà riprogrammata non appena possibile. Resta sospesa l’attività dei Punti prelievi. Rimangono attive le urgenze per i pazienti ricoverati. Rimangono sospesi i prelievi Tao (Terapia Anticoagulante Orale) ad eccezione dei pazienti in carico al servizio di Assistenza domiciliare infermieristica per cui il prelievo è ripartito. Risulta non raggiungibile al momento il sito dell’Ospedale di Sassuolo; i tecnici sono impegnati nel ripristino. Si sta lavorando alacremente per la ripartenza piena dei percorsi di Radiologia e del Laboratorio, anche al fine della ripresa delle attività dei Punti prelievi; continua il lavoro per garantire tutti i servizi di emergenza (Pronto soccorso e 118) e l’attività chirurgica e di ricovero in tutte le sedi della provincia. Le informazioni più aggiornate si trovano sui portali www.ausl.mo.it e www.aou.mo.it.