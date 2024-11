Economia, l’inflazione continua a rallentare lndice dei prezzi a + 0,1%

Nel mese di ottobre l’indice generale dei prezzi continua a rallentare con la contrazione, in particolare, di utenze e trasporti mentre fanno segnare un apprezzamento il “carrello della spesa” e i servizi vari (tra i quali istruzione, servizi medici, servizi finanziari). L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) calcolato sul territorio comunale in ottobre produce una variazione positiva dello 0,1% su base tendenziale annua affiancata da una flessione dello 0,4% a livello congiunturale, come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat.

In ottobre, in particolare, risultano in crescita le divisioni istruzione (+2%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,1%), altri beni e servizi (+0,3%). In calo, mobili, articoli e servizi per la casa (-1,9%), servizi ricettivi e ristorazione (-1,6%), abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,5%), trasporti (-0,8%), comunicazioni (-0,6%), ricreazione, spettacoli, cultura (-0,5%), bevande alcoliche e tabacchi (-0,3%). Rimangono invariati servizi sanitari e spese per la salute, abbigliamento e calzature.

La divisione Istruzione fa segnare la crescita maggiore (+2%) a causa della crescita delle tariffe legale alla scuola dell’infanzia e primaria e all’istruzione universitaria.

In aumento significativo (+1,1%) anche la divisione Alimentari e bevande analcoliche per gli aumenti su vegetali, frutta, pane e cereali mentre sono in calo e carni e i prodotti ittici. In leggera salita anche la divisione Altri beni e servizi (+0,3%) trainata dal rialzo di servizi finanziari e assicurazioni sui mezzi di trasporto oltre che falle quotazioni dell’assistenza sociale e della gioielleria.